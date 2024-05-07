الداخلية تضبط لص إطارات السيارات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بسرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بأسلوب "الفك " باستخدام كوريك رفع.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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