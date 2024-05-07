سقوط 9 أشخاص وراء التنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهم بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، لقيامهم بالحفر داخل مسكن أحدهم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

كان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 9 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة - أدوات الحفر)، واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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