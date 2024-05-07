سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات، إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الاثنين، عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.

وكان انتهى مطرب المهرجانات عصام صاصا من سحب عينة دماء له، وغادر مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة عقب دهسه شاب يدعى أحمد مفتاح 40 سنة اعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وخرج صاصا وسط قوة امنية بـ"الكلبشات" لاستقلال سيارة الشرطة، والتوجه إلى مصلحة الطب الشرعي في زينهم بالسيدة زينب.

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق، فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ. وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث، قال مصدر أمني إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وإنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.

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