قرار عاجل من النيابة بشأن مطرب المهرجانات شطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

كان جهات التحقيق، قررت عرض مطرب المهرجانات مجدى شطة، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وجاء في التحقيقات أن الأجهزة الأمنية قادت حملة أمنية على بعض تجار المخدرات والديلرات بالمرج، وعند استيقاف أحدهم عثر بحوزته على فرد خرطوش، وبجواره شخص آخر وبتفتيشه تبين أنه المطرب مجدي شطة.

فتشت القوة الأمنية المطرب الشهير فعثر بحوزته على لفافة من مخدر الآيس.

وتباشر النيابة المختصة التحقيق مع مطرب مهرجانات شهير بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بتحريز لفافة من مخدر الآيس ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.

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