بعد 10 وقائع.. سقوط "حرامي عدادات المياه" في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عاطل، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، بمنطقة الأميرية.

وأقر بارتكابه 10 وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (تاجر خردة "سيئ النية") تم ضبطه.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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