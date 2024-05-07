دهس شابا بالخطأ.. ماذا ينتظر عصام صاصا بالقانون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيل المطرب الشعبي بكفالة مالية 30 ألف جنيه في واقعة دهس شخص أعلى الدائري ما أدى لوفاته.

وقال عصام صاصا إنه فوجئ بالضحية يعبر الطريق أمامه أمام مطلع المريوطية للقادم من اتجاه المنيب، مضيفًا "مكنش قصدي أخبطه".

ونسبت النيابة لـ عصام صاصا تهمة القتل الخطأ.

فما مصير المطرب الشعبي الشهير بالقانون؟

تعد تهمة القتل الخطأ جنحة، ومن المقرر عقب انتهاء التحقيقات إحالة عصام صاصا إلى محكمة الجنح لنظر القضية.

أما عن العقوبة المتوقعة إذا أدين، فإنها لا تقل عن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحداهما.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

وكانت النيابة أمرت بعض المطرب عصام صاصا على الطب الشرعي، لإجراء تحليل يبين تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

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