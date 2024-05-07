محمد اسماعيل - القاهرة - شعبة القصابين تحذر من مبادرة لبيع اللحوم بـ 250 جنيهًا (فيديو)

كتبت -داليا الظنيني:

كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، حقيقة وجود مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ 250 جنيهًا.

وقال "عبدالباسط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن "أي لحوم بلدي طازجة تباع دون 400 جنيه تكون غير شرعية".

وأضاف: "كيف يعقل أن تستورد الدولة لحومًا من الخارج وتبيعها بـ 285 جنيهًا، والبلدي يتم بيعها بـ 250 جنيهًا؟".

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