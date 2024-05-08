تيسيرات للمواطنين.. السجيني يكشف مزايا قانون التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.

وأكد أن اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، وسيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.

وأشار السجيني، إلى أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.

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