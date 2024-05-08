خبير عسكري: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.. ومستعدون لكافة السيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن كل ما يدور في غزة تعترض عليه مصر، موضحا أن ما يحدث في رفح الفلسطينية لا يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى الآن.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين يمتلكون ورقة ضغط مهمة وهي الرهائن وكل طرف يحاول تفعيل أوراق الضغط التي يملكها.

وأوضح، أن اقتحام رفح بريا لم يتم بصورته الكاملة حتى الآن، ولكن دولة الاحتلال تضخم الأمر وكل ما تقوم به اقتحامات بسيطة وضربات متقطعة وهذا من أجل استخدام هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وتلوح به.

وأشار الحلبي، إلى أنه حال خرق إسرائيل لمعاهدة السلام يمكن للجيش المصري التواجد في أي منطقة داخل سيناء حتى الحدود الدولية.

واختتم أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها أو على حساب الأردن وهناك تنسيق مشترك بين الدولتين الشقيقتين، موضحا أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات بما فيها أسوأ سيناريو .

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