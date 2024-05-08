تفاصيل حساسة.. متحدث الخارجية الأمريكية يكشف مستجدات الوضع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

رفض صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نقل أي تفاصيل من غرفة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن الهدنة، مؤكدا أن التفاصيل "دقيقة وحساسة".

وأضاف خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامي "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن أمريكا بالتنسيق مع مصر وقطر تحاول أن تلعب دورا إيجابيا لتقليل الفجوة بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة ونثق في تعاملها مع الموقف في مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع: المفاوضات أفضل طريق للوصول إلى هدنة، وخلالها عبرنا عن قلقنا من التطورات الأخيرة التى حدثت فى الساعات الماضية، منوها أنه ليس هناك خطة إسرائيلية شاملة لتجنب الاعتداء على المدنيين فى رفح الفلسطينية.

وأكمل: "سيتم فتح معبر كرم أبو سالم خلال ٢٤ساعة"، موضحا أنه بالرغم من جهود الوساطة لكن لابد فى النهاية من موافقة حماس وإسرائيل على هذا الاتفاق.

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