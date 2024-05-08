نائب يسخر من تخفيف أحمال الكهرباء: الحكومة عاملة عرض ساعتين بدل ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023.

وسخر إمام، في كلمته، من خطة الحكومة فى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين، قائلا: الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد ساعة كمان هدية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة.