لمدة 30 يومًا| غلق مسطح كوبري جيهان السادات.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. مما يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين في المتجه لميدان إنبي بالوصلة من شارع عبد الله العربي وصولاً لشارع محمد أحمد سليم.

وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربي ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ فاستكمال والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي .

يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي .

وكذا يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءاً من الساعة 12.05 صباح يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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