"أخوه ضربني".. مسجل خطر يقتل ميكانيكي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل ميكانيكي خلال مشاجرة بالمنوفية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ميكانيكي- مقيم بدائرة المركز- وبها جرح طعني.

بالفحص وسؤال شقيق المجني عليه اتهم أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض زراعية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشُار إليه واتهم شقيق المتوفـي بالتعدي عليه وإحداث إصابته بإصابات متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"أقامت علاقة مع أخو زوجها".. قصة مقتل عامل على يد زوجته وشقيقه بكفر الشيخ

الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

"سبته يغرق في جردل الحمام".. حكاية موظفة الوراق و"طفل سفاح" تنتهي بجثة في صندوق قمامة

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟