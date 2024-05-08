ضبط عاطل في الإسكندرية بحوزته 125 عبوة منشطات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل في الإسكندرية، بحوزته 125 عبوة منشطات غير مصرح بتداولها.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام عاطل له معلومات جنائية ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وبحوزته 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المنشطات غير المصرح بتداولها.

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