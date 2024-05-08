تحذير مهم.. هل أدوية العلاج النفسي آمنة وفعالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

يتخوّف البعض في كثير من الأحيان من تناول أدوية علاج الأمراض النفسية، اعتقادًا منهم بأن لها آثار جانبية تؤثر على حالتهم الصحية.

بدورها، كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن طبيعة التعامل مع أدوية الأمراض النفسية.

وقالت "جابر" في منشور توعوي لوزارة الصحة، إن "الأدوية النفسية مثل أي أدوية لها فوائد مثبتة بالدراسات والدلائل العلمية، ولكن قد يكون لها أعراض جانبية تخضع للدراسة، ويكون هناك طرق لعدم تعرض الأشخاص لهذه الأعراض الجانبية".

وأضافت: "علشان أوصف الدواء النفسي، لازم يكون حد مصاب بالمرض ومش أي مريض نفسي ياخد أي دواء للاضطرابات النفسية".

وتابعت: "لا ينبغي أن يتم صرف الأدوية من قبل الصيدلي فقط، لابد من متخصص يراجع الحالة ويحدد نوع الاضطراب وشدته وبناءً على ذلك يتم اختيار الدواء المناسب بالجرعة المناسبة بالفترة المناسبة لكي يحصل المريض على أكبر قدر من الفائدة وأقل ضرر".