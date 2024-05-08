ضبط هارب من حبل المشنقة مختبأ في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بأسيوط-؛ مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام شنقاً في قضية قتل عمد، بمحل اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وضبط عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية-؛ محكوم عليه بالسجن 23 سنة في 3 جنايات سرقة بالإكراه، بمحل اختبائه بمحافظة مطروح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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