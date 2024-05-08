قومي المرأة يستأنف "جلسات الدوار" للتوعية بقضايا تنمية الأسرة في قرى "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يستأنف المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس - في تصريح اليوم - أن المجلس يعمل حاليا مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الائمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت أن جلسات الدوار ستنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها مبادرة حياة كريمة ، كما سيقوم المجلس بالتوازي أيضا بتنفيذ سلسلة جديدة من الدورات التدريبية مركزية «لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات ، لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات، بهدف توسيع قاعدة الوصول لعدد أكبر من المستهدفين .

وقالت إيزيس محمود إن هدف عقد جلسات الدوار هو توعية السيدات بقضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والامومة الامنة والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.