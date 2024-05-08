الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمى، رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على إعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة التى تسهم فى زيادة أفاق التعاون العسكرى والعمل المشترك

فى كافة المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين، عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر والبحرين، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى المنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.