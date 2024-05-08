هيروين واستروكس على الفيس.. سقوط تجار الكيف الأسود في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قيام بعض الخارجين عن القانون بالترويج للمواد المخدرة بإحدى المناطق في مدينة نصر.

حملة أمنية وجهتها مديرية أمن القاهرة، استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص ـ لهم معلومات جنائية- عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس، و كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة).

بمواجهة المتهمين أعترفوا بحياتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.