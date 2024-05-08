في قضية رشوة التجمع.. قرار من المحكمة ضد نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات ضد نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتغريمه 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بالحصول على رشوة مالية، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراضي في منطقة التجمع الخامس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وسكرتارية معتز مدحت، وخالد حمدي.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهم "ع. م" في القضية رقم 8092 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023، تحصله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة إحدى شركات الإستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس.

النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات العاجلة، فور الإنتهاء من التحقيق مع الموظف عقب ضبطه من قبل الرقابة الإدارية، والتى أصدرت قرارها السابق ضده.