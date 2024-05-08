شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بجهود الدولة لتوفير الحياة الكريمة فى كافة القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية.

وتناول اللقاء، الجهود المبذولة من القوات المسلحة؛ لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، وإستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات بمدينتى حلايب وشلاتين، والتعرف على مطالب وإحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، وإعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة؛ لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مؤسسات الدولة فى تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأعرب شيوخ القبائل، عن تقديرهم العميق للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين فى مدينتى حلايب وشلاتين، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد.

وأشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين، بجهود أجهزة الدولة فى جميع القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة.

حضر اللقاء عدد من مسؤلى الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتى حلايب وشلاتين.