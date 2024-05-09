متحدث الحكومة: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بشأن مراجعة خطة الدولة الخاص بتخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات.

وأضاف الحمصانى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "،الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر "المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، الأربعاء، أن تخفيف الأحمال سيكون على مستوى الجمهورية من الساعة ٣ عصرا حتى ٧ مساء حتى ٢٠يوليو بحد أقصى ساعتين فى كل منطقة،مبينا أن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة مليار دولار فى السنة.

وأوضح أن ما يتم توفيره من تخفيف أحمال الكهرباء ننفقه فى استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة مدركة بأن تخفيف الأحمال يمثل عبء والأمر يتم دراسته ومتابعته للانتهاء من تخفيف الأحمال ووضع رؤية لذلك وبمجرد ما تمتلك الحكومة القدرة اللازمة سيتم الإعلان عن ذلك.

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