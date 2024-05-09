نشرة منتصف الليل| نصيب الفرد من السلع التموينية بعد تطبيق المنظومة الجديدة وحالة طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء الأربعاء على النحو التالي:

الإفتاء: غدا أول أيام شهر ذي القعدة 1445

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.

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نشرته الجريدة الرسمية.. قرار حكومي جديد بشأن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024.

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بعد تعديل الجدول.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء (4 مجموعات)

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم إبلاغ شركات التوزيع التسع علي مستوى الجمهورية ببدء تطبيق قرار الشركة القابضة بتعديل مواعيد خطة تخفيف الاحمال لتبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتي السابعة مساء لضمان سير الامتحانات الدراسية بصورة سليمة وعدم وجود أي شكاوى من قبل وزارة التربية والتعليم٠

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"الوزراء": 5% موجات جفاف بقطاع الزراعة.. وانخفاض 1.14 نقطة في الاقتصاد النامي لهذا السبب

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مؤتمر الكلية العلمي التاسع والعشرين يناقش موضوعًا مهمًّا، بسبب التداعيات السلبية التي تحدثها التغيرات المناخية تلك التي وقعت خلال السنوات الأخيرة.

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قومي المرأة يستأنف "جلسات الدوار" للتوعية بقضايا تنمية الأسرة في قرى "حياة كريمة"

يستأنف المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

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11 صورة ترصد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالحوامدية

أجري إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة الحوامدية يرافقه النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ.

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شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بجهود الدولة لتوفير الحياة الكريمة فى كافة القطاعات

التقى اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية.

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الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمى، رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

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بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة.. نصيب الفرد من السلع التموينية - مستند

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات التي شهدت منذ الأول من مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، لتوضيح نص الجدول الرسمي لتوزيع حصة بطاقات التموين وحصة الفرد في التموين، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون.

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نقيب الأشراف يدين الهجوم على "رفح" الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

أدان السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الكثير من النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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مصدر: مباحثات هدنة غزة مستمرة منذ الصباح وتوافق ملحوظ مع بعض نقاط الخلاف

أكد مصدر رفيع المستوى، استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية و الأمريكية وحركة حماس.

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