نشرة التوك شو| تصريح جديد لـ "الصحة" بشأن "أسترازينيكا" وتفاصيل قرار توفير الدولار للمستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

متحدث الحكومة: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى هذا الموعد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بشأن مراجعة خطة الدولة الخاص بتخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات

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عبد المنعم سعيد: 3 أسباب وراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية - فيديو

قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إنّ قرار نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، هو للضغط على حركة حماس وإهانتها أمام شعب غزة ورفح الفلسطينية، فهو يريد إبادة القيادات، وفي ذات الوقت، يبحث في الأنفاق التي يختبأون فيها، إذا كانت تحوي على رهائن إسرائيليين

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خالد أبو بكر: ما تفعله مصر بسيناء أكبر من أي اتفاقيات

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر باعتبارها الدولة المصرية صاحبة الحدود والسيادة، ومصر التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيلية

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يساهم في تراجع الأسعار.. تفاصيل قرار "المركزي" بتوفير الدولار للمستوردين دون استثناء

كشف المهندسس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين دون استثناء

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متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحةً، إنه لم ترد إلينا من أى جهة علمية فى العالم أن شركة أسترازينكيا سحبت لقاحها، موضحا أنها ما زالت موجودة فى منافذ وزارة الصحة وتمنح مجانا

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