"سرقوا أغنيتي".. بلاغ ضد هاني شاكر ومنتج ومؤلف بسبب "رحماكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها في اتهام المطرب هاني شاكر والمنتج محسن جابر وملحن ومؤلف بسرقة أغنية "رحماكي" بعد تحرير شاعر محضرًا بقسم شرطة الدقي.

وطلبت النيابة مقدم البلاغ لسماع أقواله حول الواقعة وملابسات الاتهامات المنسوبة للوارد أسمائهم في المحضر.

كان تقدم الشاعر هاني عبد الموجود ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر والمنتج محسن جابر يتهمهما بسرقة اغنية رحماكي، معبرًا "سرقوا أغنيتي".

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي، بتحرير محامي وكيلا عن الشاعر هاني عبد الموجود محضرًا ضد كل من المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق والمنتج محسن جابر مالك شركة عالم الفن والمؤلف محمد العامودي، والملحن محمد ضياء الدين.

وتضمن المحضر اتهامهم بسرقة أغنية "رحماكي" رغم تسجيله لها بالشهر العقاري وسبق أن قدمها لشركة عالم الفن حتى فوجئ بغناء هاني شاكر لأغنيته ونسبها لمؤلف آخر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن أغنية "رحماكي" صدرت ضمن أليوم "حبيب حياتي" عام ٢٠٠٩.