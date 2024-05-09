قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجان فنية؛ للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بجميع المراكز والمدن والأحياء؛ لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.

وأكد "راشد"، بحسب بيان المحافظة اليوم الخميس، استمرار متابعة المراكز التكنولوجية؛ لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة، وتذليل المعوقات؛ للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتبسيط جميع الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح؛ لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وتذليل المعوقات؛ للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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