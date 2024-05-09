"استدعاء جمال علام وعامر حسين".. محامي "الشحات" يطلب تأجيل قضية "الشيبي" ٣ أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

استمعت محكمة جنح ثاني مدينة نصر، اليوم الخميس، إلى طلبات دفاع لاعب الأهلي حسين الشحات في ثاني جلسات محاكمته لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وطلب دفاع "الشحات"؛ إيقاف الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستوري العليا للفصل في مادة الاتهام مادة ٨٤ فقرة (١) من مادة ٧١ لسنة ٢٠١٧ لمخالفتها المعايير الدولية والتي نص عليها دستور مصر.

وطلب الحاضر عن "الشحات" تأجيل القضية لمدة ٣ أشهر لرفع المتهم دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال الجلسة طلب دفاع "الشحات" باستدعاء رئيس اتحاد الكرة جمال علام وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.