"عايز يبقى تريند بعربية أخوه".. ضبط شاب لاستعراضه وسط الطريق بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" لشخص يقوم بأداء حركات استعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بالإسماعيلية وضبطت مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة وداخل مدينة الإسماعيلية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته في مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المذكور والمركبة.