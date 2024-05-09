نسرين طافش تتسلم شهادة من محكمة جنوب الجيزة لرفع قرار المنع من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تسلمت الفنانة نسرين طافش، شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة؛ تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

وقال محمد عبد الرازق دفاع مقيمة الدعوى في دعوى استئناف نسرين طافش على قرار حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، أنه يوجد قرار بمنع الفنانة من السفر.

وأضاف عبد الرازق، أنه لابد من حصول الفنانة نسرين طافش على شهادة من المحكمة لتقديمها إلى الجهات المختصة لرفع قرار المنع من السفر.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.