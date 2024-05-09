أخبار مصر

هارب من قضية قتل.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي شديد الخطورة بالدقهلية، بحوزته أسلحة نارية ومخدرات.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق اتهامه في 12 قضية أبرزهم (إتجار مخدرات – سلاح ناري – شروع في قتل)، ومحكوم عليه في جنايتي (شروع في قتل - مخدرات وسلاح ناري) بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا (مخدرات - سلاح ناري) بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 2 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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