أخبار مصر

"وهم السفر للخارج".. حيلة شخصين استوليا على 20 مليون جنيه من مواطنين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية-؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا