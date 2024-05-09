الصحة: نستهدف دخول 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن خطة الوزارة للعام المالي 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون الأولوية للمستشفيات التي تقدم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين، فعلى سبيل المثال مستشفى أم المصريين تقدم خدمة لـ 3 ملايين مواطن.

وأضاف "نوح"، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم الخميس، أنه مستهدف دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم عمل مسح للإمكانيات الموجودة في هذه المحافظات للوقوف على جاهزية تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة.

وتابع: مستهدف تخصيص 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة، وفيما يخص خدمات الصحة العامة مستهدف 27 مكتب صحة.

وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المشروعات القومية، وهل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية، والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية؟، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار، مع العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة في توفير الاحتياجات المالية.