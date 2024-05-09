تحرير 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 15505 مخالفة مرورية متنوعة (528 مخالفة السير بدون تراخيص، 36 دراجة نارية مخالفة، 8364 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 395 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.