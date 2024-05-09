ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين بسوهاج؛ لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة سوهاج- بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية –10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقرير طبي بأسماء أشخاص مختلفة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.