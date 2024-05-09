تمثال أحد البحارة.. 5 صور لأهم القطع الأثرية بمتحف جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:



وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بروتوكول تعاون مشترك لعرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة والذي تم تخصيصه لتعريف طلاب الجامعة بثراء تاريخ مصر وحضارتها من خلال القطع الأثرية المعروضة به وتعتبر هذه القطع من نتاج الحفائر الأثرية لبعثة الجامعة وتبلغ نحو 5807 قطعة.



وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالا لأوجه التعاون القائمة، والذي يعتبر خطوة جديدة للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون بين المجلس والجامعة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن توقيع هذا البروتوكول وما قام به المجلس الأعلى للأثار من جهد لاستكمال متحف الآثار بالجامعة ليؤكد صدق النوايا.



ووفق بيان صحفي، سيتم عرض 5807 قطعة أثرية بمتحف الجامعة التعليمي من نتاج حفائر الجامعة منذ عام 1980 في بر باست (تل بسطة) الواقعة إلى شرق مدينة الزقازيق.



وتضم القطع الأثرية مجموعات متنوعة من الأواني الفخارية والحُليّ الذي يعبر عن المستويات المعيشية المختلفة بالمجتمع، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الجراحة.



ومن بين أهم القطع المعروضة:



- تمثال نادر في وضع القرفصاء يوجد على كتفه الأيسر نقش باسم الجامعة القديمة (بر عنخ بر باست) من عهد الملك أمنوفيس الثاني.



- مجموعة لوحات كاتب تعود إلى عصر الدولة القديمة.



- مجموعة من التماثيل من نتاج حفائر الجامعة في عدد من المقابر، تعكس الحياة في العالم الآخر وفكر المصري القديم في شرق الدلتا.



- جزء علوي من تمثال المعبودة سخمت تظهر فيه بجسد سيدة ورأس لبؤة ويعلو رأسها قرص الشمس يتوسطه الكوبرا.



- مجموعة من التوابيت الفخارية.



- تمثال من البرونز للمعبودة باستت.



- عدد من اللوحات من الحجر الجيري من بينها لوحة للمسئول عن المحاجر في شرق الدلتا، الذي كان يُقيم في مدينة بر باست.



- تمثال لشخص يُدعى باووت، وهو أحد البحارة وهذا يتفق مع أن موقع مدينة بر باست القديم كان يقع على مدخل القناة التي تصل إلى وادي طميلات حيث كانت المدينة تقع على هذه القناة القديمة.