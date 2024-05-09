"الشراء الموحد": 29 مليار جنيه لشراء الأدوية في موازنة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إن المخصصات المالية للهيئة في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تقدر بنحو 59 مليار جنيه، من بينها 29 مليارًا لشراء الأدوية، وقدرت المديونيات على الجهات بحوالي 10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن العام المالي 2024/2025.

وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تقدم خدماتها لـ 68.5 مليون مواطن، وتردد حوالي 48 مليون مواطن على العيادات، وتم إجراء أكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجاري، وخلال عام 23/24 شاركت الهيئة في إنهاء قوائم الانتظار بـ 1.9 مليار جنيه.

وتابع "ضاحي" قائلا: يوجد مبلغ 1.5 مليار جنيه تحت بند تنفيذ أحكام قضائية لعقار ضمور العضلات، لافتًا إلى أن العقار غير مسجل في مصر وعلى الرغم من ذلك يحصل المريض على حكم".