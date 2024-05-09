"وقع عليه عمود نور".. تفاصيل مصرع ميكانيكي بسبب تريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لقى ميكانيكي مصرعه جراء سقوط عامود إنارة على رأسه عقب اصطدام سيارة نقل تريلا بالعامود بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ميكانيكي مصاب بجروح وكدمات على الرأس وادعاء سقوط جسم صلب على رأسه ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المتوفى أمام الورشة محل عمله اصطدمت سيارة نقل تريلا بعامود إنارة سقط العامود على رأس المتوفي متسببا في إصابته التي أودت بحياته.

جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.