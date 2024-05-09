السياحة: استمرار توافد توافد العديد من السائحين رغم الأحداث الجيوسياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.

جاء ذلك، على هامش المشاركة في سوق السفر العربي 2024 (ATM ) في نسخته الـ31 والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو الجاري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وخلال المؤتمر، بحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، قدمت "شلبي"، عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية، فضلاً عن التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجو المعتدل والشواطئ المشمسة.

وأشارت نائب وزير السياحة، إلى المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولاسيما تلك التي يتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة حالياً للترويج لها، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالمنتجات السياحية الواعدة والتي يتم العمل على تطويرها بما يساهم في استقطاب السائحين والمهتمين بهذه المنتجات ومنها السياحة الاستشفائية وسياحة الحوافز والمؤتمرات وسياحة حفلات الزفاف.

وتحدثت نائب وزير الآثار، أيضاً خلال المؤتمر عن منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ويساهم في زيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتة في هذا الصدد إلى أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة بالمواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة وتطوير الخدمات السياحية بها بما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها.

وتطرقت النائبة، للحديث عن النمو الذي شهده المقصد السياحي المصري في حجم الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن عام 2023 كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين 14.906 مليون سائح، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ولاسيما في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأشارت "شلبي"، إلى مدينة العلمين التي تعد أحد المقاصد السياحية الجديدة.

وخلال المؤتمر، تحدث عمرو القاضي، عن أهمية سوق السفر العربي ATM والذي أصبح أحد المعارض الدولية الهامة الذي لا يقتصر على اهتمام الدول العربية به وإنما يحظى باهتمام كافة دول العالم، لافتاً إلى أنه تم خلال المشاركة في المعرض لقاء ممثلي شركات من أوروبا وآسيا والهند والصين وغيرها، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول العربية لاسيما منطقة الشرق الأوسط في الترويج لمنتجات سياحية إقليمية متكاملة ما بين مصر والدول العربية في المنطقة.

واستعرض "القاضي"، دور الهيئة للترويج السياحي لمصر في الخارج على المستويين الجماهيري والمهني والوسائل التي يتم الاعتماد عليها للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التليفزيونية والعلاقات العامة وغيرها.

وتطرق رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى الحديث عن التواصل مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران والتعاون معهم وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية والبرامج التسويقية المشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة، وتنظيم واستضافة الزيارات التعريفية للمدونين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية المتنوعة، وتنظيم الفعاليات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض السياحية.

وتطرق في حديثه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقوم الوزارة بتنفيذه، لافتاً إلى أنه تم مد العمل بالبرنامج الحالي حتى 29 أكتوبر القادم، مع إجراء بعض التعديلات عليه بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة لمصر.

وتحدث عن الدراسة الاستراتيجية التسويقية للترويج السياحي لمصر والملامح الأساسية لها والتي من أبرزها أن مصر تحظى بالتنوع التاريخي والجغرافي والثقافي وفي التجارب والمقاصد السياحية، لافتاً إلى أن أهم ما في الرسالة الإعلامية هو تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى أن المقصد السياحي المصري يتمتع بكافة مكونات الثقافة المصرية الجاذبة لمختلف السائحين.

وأضاف أن مصر تقدم جميع التسهيلات للحصول على تأشيرات الدخول السياحية لمختلف الجنسيات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية إلا أن المقصد السياحي المصري يشهد توافد العديد من السائحين والذين استمتعوا بقضاء أجازاتهم به وعادوا إلى دولهم سالمين مما يعكس استقرار الأوضاع به.

وأوضح عمرو القاضي، أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة خلال تاريخ مشاركتها في سوق السفر العربي ATM، كما أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام يعد الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية من حيث المساحة وعدد العارضين المصريين من شركات سياحة وفنادق وهو ما يعكس اهتمام القطاع السياحي المصري بالسوق العربي.

وعقب المؤتمر عقدت غادة شلبي وعمرو القاضي، عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

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