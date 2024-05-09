إخماد حريق نشب بمخلفات في المهندسين

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

محمد يوسف

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