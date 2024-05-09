"ملازم وكُتب دراسية بدون تفويض".. ضبط 1150 كتاب تعليمي في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضا يونس:

ضبطت أجهزة الأمن في بني سويف، مالك مكتبة؛ لطباعة المئات من الملازم والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة بني سويف بطباعة وبيع العديد من الملازم والكتب الدراسية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط مالك المكتبة، وعثر على "1150" نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.