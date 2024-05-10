بعد واقعة مدرب ليفربول الجديد.. مصادر تكشف مصير برنامج مهيب عبدالهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر بقناة إم بي سي مصر، مصير برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي بسبب واقعة "فابريزيو رومانو".

وأكد المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، أن البرنامج إجازة لمدة أسبوعين وسيعود فور الانتهاء منها ولا صحة إطلاقا لإيقاف البرنامج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، مقطع فيديو لـ مهيب عبدالهادي، خلال برنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، ليؤكد أن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو هو مدرب ليفربول الجديد، وهو ما نفاه الأخير.

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