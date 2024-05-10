تحرير 150 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 150 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا

"قطع الجثة بساطور وحطها في الثلاجة".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد جارها بالسلام

قرار من المحكمة في واقعة "الشحات والشيبي"

حيثيات انقضاء دعوى "شيك" بالتصالح ضد الفنانة نسرين طافش

قدم مقطوعة ودماء تغطي الجوال.. شاهد يكشف مفاجأة بشأن مقتل سيدة في السلام

"سبته يغرق في جردل الحمام".. حكاية موظفة الوراق و"طفل سفاح" تنتهي بجثة في صندوق قمامة

ماذا يعني إحالة قاتل الرضيعة جانيت لمستشفى الأمراض العقلية؟

"استشهد بزيدان وماتيرازي".. ننشر دفوع محامي "الشحات" في واقعة "الشيبي"| مستند

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر