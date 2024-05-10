غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 430 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 16318 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 8831 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و555 مخالفات سير بدون ترخيص و18 مخالفة موقف عشوائي و430 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و14 مخالفة دراجة نارية و13 مخالفة لشروط الترخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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