"بعد 3 سنوات من الرعب".. حبس شاب اغتصب خطيبته تحت تهديد السلاح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تعرضت فتاة ثلاثينية لمأساة منذ ٣ سنوات عقب اغتصاب خطيبها لها تحت تهديد السلاح بعدما أوهمها بالذهاب له في شقته لإنقاذ والدته المريضة ومساعدته في نقلها للمستشفى.

تفاصيل الجريمة البشعة كشف عنها بلاغ تقدم به عبد العزيز حسين المحامي إلى مباحث توثيق المعلومات بوزارة الداخلية بتهديد الفتاة وابتزازها من خطيبها السابق بمقاطع فيديو وصور التقطها لها أثناء اغتصابها لاجبارها على ممارسة الرذيلة معها وتم إرفاق كافة المحادثات التي تثبت تهديد الشاب لها.



وقالت الفتاة المجني عليها إنها كانت مخطوبة لشاب لمدة ٥ سنوات وفي خلال فترة الخطوبة تحديدا عام ٢٠٢٠ تلقت اتصالا هاتفيا من خطيبها يطلب منها نجدته قائلا: "الحقيني أمي بتموت" وطلب منها الذهاب إلى شقته بمنطقة العجوزة لمساعدته في نقلها إلى المستشفى وبحُسن نية ذهبت إليه إلا أنها فوجئت بتواجده بمفرده فحاولت الرحيل على الفور إلا أنه أغلق باب الشقة وهددها بسلاح أبيض ومنعها من الخروج.

أضافت الفتاة أن خطيبها رفع في وجهها "مطواة" وجردها من ملابسها عنوة وسط صرخاتها وتهديده لها بالقتل إذا قاومته أو سمع صوتها مرة أخرى ثم هتك عرضها واغتصبها تحت تهديد السلاح، وعقب عودتها للمنزل خشيت إخبار أحدا من أسرتها لتهديده لها بإيذاءهم، ثم فوجئت به بعد عدة أيام يطلب منها الذهاب له مرة أخرى إلا أنها رفضت بشدة ونهرته لكنه صدمها عندما أرسل لها مقطع فيديو وصور لها أثناء معاشرتها وهددها أنه سيقوم بنشرها على الإنترنت وإرسالها لوالدتها.

واستطردت الفتاة قائلة:"أمي مريضة قلب وضغط وسكر خُوفت عليها وبقيت أروحله وكان بيعاشرني بالقوة تحت تهديد السلاح في كل مرة" ، وقالت إنه بعد حوالي عام ونصف توفيت والدتها وعندما طلب منها خطيبها الذهاب له في منزله ردت عليه قائلة:"اللي كنت خايفة عليها ماتت ومستحيل أجيلك تاني" ليهددها خطيبها بالقتل والانتقام منها ففسخت خطبتها منه، فلجأ إلى التردد على منزلها حتى تخضع له مرة أخرى ليستمر في تهديده لها.. ومع استمرار رفضها قال لها:"يا اتجوزك يا أقتلك" وأخبرت أشقائها بما تعرضت له وقررت اللجوء للشرطة وتوجهت لمكتب عبد العزيز حسين المحامي الذي اصطحبها إلى مباحث الإنترنت "التوثيق والمعلومات" محررين محضر بالواقعة في نهاية عام ٢٠٢٣.

وقال عبد العزيز حسين المحامي، إنه تم حفظ البلاغ مرتين ليقدم تظلما للنائب العام والمحامي العام لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى حتى فتحت نيابة العجوزة التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهم وقررت حجزه على ذمة التحريات ووصلت تحريات مباحث التوثيق والمعلومات لتثبت صحة الواقعة فأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير.

وحرزت النيابة هاتف المتهم وأرسلته للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ محتواه.