لـ "العام والخاص".. سن وشروط الحصول على المعاش المبكر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

يرغب البعض من موظفي القطاعين العام والخاص في إنهاء خدمة عملهم و الخروج للمعاش المبكر للتفرغ للأمور الحياتية أو الهجرة أو السفر، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن سن الحصول على المعاش المبكر 2024.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية، سن الحصول على المعاش المبكر 2024 وفقا لقانون المعاشات الجديد حيث حدد شروط واضحة للحصول على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص وهي كالآتي:

- شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي:

- يُسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر حال توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءًا من يناير.

- توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

- تقديم طلب الصرف.

- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.

2-شروط الحصول على المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص:

ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالتالي:

- وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.

- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.

- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.

- في حال تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

- يُحرم الموظف الذي خرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025

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