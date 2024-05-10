محافظة القاهرة: إزالة إشغالات 4 أحياء.. وإجراءات ضد المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استمرار تنفيذ الخطة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق؛ لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهل حركة المواطنين، مشيراً إلى استمرار وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وبحسب بيان، الجمعة، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء مصر الجديدة بشوارع الأهرام وإبراهيم اللقاني وروكسي وأبو بكر الصديق، وروض الفرج، والزاوية الحمراء بمدينة النور والقصيرين، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وشبرا، وحدائق القبة، والزيتون، والمرج، والنزهة، والسيدة زينب، وغرب مدينة نصر، والساحل بشوارع منية السيرج والخلفاوى وأحمد حلمى، ومصر القديمة، والأميرية، وشرق مدينة نصر، وحلوان، وعين شمس، وغرب القاهرة، والسلام أول، وطره، ودار السلام، والمعصرة، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية؛ تسهيلًا على المواطنين، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم .