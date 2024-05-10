"الأوقاف" تكرم عضوا بـ الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمشاركته في الفاعليات التي أقامتها الوزارة بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.



وقدَّم "سليمان" المزيد من الخواطر الدينية، أبرزها خاطرة بعنوان: (أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم) وخاطرة بعنوان: (قيمة الصفح)، ألقيت في صلاة التراويح، بمسجد الدكتور عبد الفتاح الشيخ، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.



وألقى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلمة بعنوان: (دور السيدة خديجة في خدمة الدعوة)، بإحدى ساحات السيدة زينب (رضي الله عنها)، وأخرى بعنوان: (مكانة السيدة خديجة رصي الله عنها في الإسلام)، بمسجد المهند بالتجمع الخامس.



وأطلقت وزارة الأوقاف، اليوم، برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، ضمن حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.