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حسام موافي يوضح كيف تجعل الرياضة الإنسان سعيدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،أن الإرادة سر من أسرار الله تعالى، ولو المريض حس أنه محبط مش هيخف لكن اللي عايز يشفى سيشفى وذلك ردا على أحد أصحاب الهمم الذي تحدى العجز وتحرك بالإرادة، وثبت عكس تقارير الأطباء بأنه لن يستطيع الحركة؛ بسبب مرض أصابه في الركبة

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الشفاء مهمة جدا، مستشهدا بفترة كانت من أصعب الفترات التي كانت امتحان لإرادة المصابين، لكن هناك من اعتبرها دور برد طبيعي ولم يتأثر بها إطلاقا، وآخر اعتبرها وباء خطيرا وأنه قد يموت وبالفعل توفى.

واستكمل قائلا: العلماء اكتشفوا أن هناك مواد تجعل الإنسان سعيد مثل ممارسة التي تفرز هرمون السعادة في الدم، مختتما: دراسة الإرادة يجب أن تكون على حالات متشابهة، ونتيجة المرضين هي التي توضح ما سيؤول إليه البحث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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