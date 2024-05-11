شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير تطعيم الجديرى المائى فى مراكز المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الجديري المائى هو تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي الذى بيسببه فيروس قادر على الإنتشار بسرعة في التجمعات مثل المدارس و النوادي عن طريق الجهاز التنفسي، مؤكدة إن التطعيم متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الإصابة بمرض الجديرى المائى تسبب حمى و طفح جلدي مميز، وله أعراض جانبية عالية و خطيرة يمكن أن تصل لتسمم في الدم و إلتهاب رئوي.

وأوضحت أن مرض الجديرى المائى يصبح خطرا على الجنين فى حال اصابة الأم الحامل به، مشيرة إلى أن التطعيم جرعتين بينهم تلاتة شهور ويمكن تطعيم أى شخص به بداية من عمر عام.

وتتمثل موانع التطعيم بالجديرى المائى فى وجود ارتفاع درجة الحرارة مع العلم إنه ممنوع للحوامل ومرضى نقص المناعة أو الذين يعالجون بمثبطات المناعة زى الكورتيزون.



