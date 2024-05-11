الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض في الآونة الأخيرة.

وقال السيد خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر، الجمعة إن سعركيلو الدواجن قد انخفض إلى 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر أقصاه 85 جنيهًا.

كما أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كرتونة البيض أصبح حوالي 130 جنيها للمشتري النهائي، حيث يتم تباع البيضة الواحدة بحوالي 4 جنيهات.

وعزا السيد هذا الانخفاض إلى زيادة العرض من الدواجن والبيض، نظرًا لتوافر العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد وسهولة الحصول على مدخلات الإنتاج.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن أنه مع اقتراب عيدالأضحى المبارك الذي يزداد فيه استهلاك اللحوم الحمراء فإن الأسعار ستتراجع أقل من 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة.